السيسي: اتفقت مع سلفا كير على تجنب الشعب السوداني مزيدًا من الدمار والتشتيت (شاهد)

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، عن تقديره الكامل للجهود التي يقوم بها رئيس جنوب السودان سلفا كير والأطراف الجنوب سودانية لأمن واستقرار بلادهم.

قال "السيسي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجنوب سوداني، اليوم الإثنين، إنه: "اتفقت مع سيلفا كير على تنسيق الجهود لتجنب الشعب السوداني مزيدًا من الدمار والتشتيت".

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، نظيره سيلفا كير، رئيس جنوب السودان، في قصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس سيلفا كير، وعزفت الفرقة الموسيقية العسكرية، السلام الوطني لمصر وجنوب السودان، كما تفقد الزعيمان حرس الشرف.

العلاقات بين مصر وجنوب السودان

العلاقات بين مصر وشعب جنوب السودان تعود إلى ما قبل استقلال جمهورية جنوب السودان عن جمهورية السودان الشقيق عقب الاستفتاء الذي أجرى لهذا الغرض عام 2011.

وأولت مصر نفس الاهتمام والتعاون والدعم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والثقافية لكل مكونات الشعب السوداني آنذاك في الشمال والجنوب.

وكانت القاهرة هي المقصد الأول للأشقاء من سكان جنوب السودان للتعليم والرعاية الصحية والتدريب وتنمية القدرات البشرية، وغير ذلك من المجالات.

واستمر التعاون بين "جوبا" و"القاهرة" في مجال الاهتمام بنهر النيل، وأقيمت الكثير من المشروعات المشتركة لحماية النهر وتعزيز موارده المائية، وكان من بينها مشروع قناة "جونجلي" الذي أنجز معظمه وإن لم يكتمل بعد بسبب التطورات التي طرأت على المنطقة بعد ذلك.