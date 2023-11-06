وزير الشباب يكرم الطلاب المتفوقين رياضيا في الجامعة الصينية

استقبلت الجامعة المصرية الصينية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقرها الجديد بمدينة نصر.

وكان في استقباله الدكتوره كريمة عبد الكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة الصينية، وأعضاء المجلس وعمداء الكليات.

الجامعة الصينية تضم أبطالا متميزين رياضيًا

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة - في كلمة له خلال الزيارة - أن الجامعة المصرية الصينية، تضم كثير من الأبطال المميزين رياضيا والذين من المتوقع أن يكون لهم مستقبل كبير في الفترة المقبلة على المستوى الأولمبي والعالمي.

وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بالرياضة ويصفها بالأمن القومي، حيث نوه الرئيس في أكثر من مناسبة على أهمية ممارسة الرياضة والاعتناء بالجانب البدني للشباب وتطوير القدرات الذهنية والنمو الجسدي والاهتمام بوجود الرياضة في مختلف المدارس والجامعات، وذلك بالتعاون بين وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم والتعليم العالي.

وأشار وزير الشباب إلى اهتمام الوزارة بالرياضة الجامعية، وحرصه على لقاء طلاب الجامعات بشكل مستمر للتعرف على تطلعاتهم واحتياجاتهم؛ لتنفيذ برامج ومشروعات تتوافق ورغباتهم فى إطار التعاون بين وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالى والبحث العلمى.

وقالت الدكتورة كريمة عبد الكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة الصينية أن الجامعة تهتم بتفوق طلابها رياضيا وتقدم لهم كافة أوجه الدعم اللازمة وذلك في إطار دعم الجامعة لتوجهات الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في رعاية الرياضيين، حيث تضم الجامعة عدد من الأبطال الرياضيين المميزين من أصحاب الجوائز على المستويات العالمية والإفريقية والعربية.

وأكدت عبد الكريم أن الجامعة الصينية حريصة على نقل كل العلوم والتجارب الناجحة من دولة الصين إلى مصر والشرق الأوسط ومنها الطب الصيني التقليدي الذي يتم تدريسه في كليه العلاج الطبيعي بالجامعة، ويعتبر أحد أهم التوجهات الحديثة في الطب الرياضي في الوقت الحالي بالعالم.

أسماء المكرمين في الجامعة الصينية

وكرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة طلاب الجامعة المصرية الصينية المتفوقين رياضيا وأصحاب الإنجازات العالمية في الألعاب الرياضية المختلفة واللذين رفعوا اسم مصر في مختلف المحافل الدولية.

وضمت القائمة الطلاب أحمد الراوي بكلية العلاج الطبيعي ولاعب منتخب مصر للتايكوندو، بطل افريقيا والمصنف رقم 8 على العالم، أحمد سامح الطالب بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية ولاعب منتخب مصر الأول لكرة اليد والفائز ببطولة أفريقيا للشباب 2022.

وكرم الدكتور أشرف صبحي، فاطمة عبد الناصر الطالبة بكلية العلاج الطبيعي ولاعبة منتخب مصر للكاراتيه وبطلة العالم للشابات 2023 والحاصلة على وسام الرياضة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وعبد الله إسماعيل الطالب بكلية الهندسة والتكنولوجيا ولاعب منتخب مصر لكرة لسرعة وصاحب فضية بطولة العالم بفرنسا عام 2019 وعمرو إبراهيم الطالب بكلية الهندسة والتكنولوجيا ولاعب منتخب الجامعة المصرية الصينية وصاحب المركز الثاني في بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات لكرة السرعة.

كما ضمت القائمة أيضا جنا سعد الطالبة بكلية الحاسبات والمعلومات ولاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة وبطلة أفريقيا للفرق 2022 ، ورغد إسلام الطالبة بكلية العلاج الطبيعي ولاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي وبطلة الجمهورية مع فريقها لعام 2022، ورودينا أشرف الطالبة بكلية العلاج الطبيعي ولاعبة فريق كرة السلة بنادي طلائع الجيش، ونهي محمد الطالبة بكلية الحاسبات ونظم المعلومات ولاعبة منتخب مصر للثلاثي والحاصلة على المركز الثاني على مستوى أفريقيا.