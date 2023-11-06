إصدار التقرير ربع السنوي لجامعة جنوب الوادي بـ 9 محاور

أصدرت جامعة جنوب الوادى، فى قنا، اليوم الاثنين، تقريرها ربع السنوى لأنشطة الجامعة خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 أكتوبر 2023 م.

وأكد الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة فى كلمته التى تضمنها التقرير حرصه منذ توليه رئاسة الجامعة على المضى فى مسار المبادرات التطويرية اتساقاً مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى.

مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على بناء العديد من الهياكل التنظيمية والاتجاه نحو التحول الرقمى والأتمته فى مختلف القطاعات والإدارات والمراكز فى الجامعة.

وأضاف أن الجامعة تعمل فى اطار من الحوكمة والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة لأداء دورها فى اتاحة فرص التعليم العالى بجودة وتنافسية وتشجيع البحث العلمى وتقديم خدمات مجتمعية على قدر كبير من التميز والفاعلية.

تضمن التقرير ربع السنوى لجامعة جنوب الوادى اهم أنشطة وفعاليات وانجازات الجامعة من خلال تسعة محاور وهى محاور التحول الرقمى وتطوير النظم الإدارية وتطوير البنية التحتية والتعليم والتعلم والدراسات العليا والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتكافؤ الفرص وتقليل فجوة النوع الاجتماعى وتعزيز فرص التعاون المشترك واللقاءات والمشاركات الخارجية .