دكتورة ليلى سليمان :  مبادرة المستثمرات العرب لتنمية صحية وبيئية مستدامة

شهد اليوم الأخير لمؤتمر اتحاد المستثمرات العرب الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى " الشباب محور التنمية.. فرص وتحديات " بمدينة شرم الشيخ جلسة لأعضاء الاتحاد من مختلف الدول، برئاسة دكتورة هدى يسى.

وقالت دكتورة ليلى سليمان رئيس لجنة الصحة بالاتحاد إن اتحاد المستثمرات العرب يؤكد أهمية الصحة بأشكالها المختلفة ولذا تطلق مبادرة لتنمية صحية وبيئية مستدامة وتتضمن المحور الأول منها رعاية كبار السن من خلال ( رفيق المسن ) وذلك فى إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية, ورؤية الدولة 2020 نحو تحقيق تنمية صحية وبيئية مستدامة .

وتبني وإطلاق مبادرات صحية وبيئية جديدة، وتهدف إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين والاستثمار فى الصحة والتواكب مع متطلبات قمة المناخ COP27

وتهدف المبادرة إلى تحفيز ورفع الوعي المجتمعي للاهتمام بكبار السن والمسنين وتوفير حياة كريمة لهم اعترافًا بما قدموه للمجتمع من خدمات، وعرفانًا وتقديرًا لما أسهموا به في خدمة بلادهم خلال سنوات عملهم وعطائهم، والتزامًا دستوريا انحازت له إرادة الأمة المصرية.

والمحور الثاني من المبادرة يتضمن تعزيز الصحة والبيئة فى المدارس و إعداد منظومة تدعم الشباب فى المجال الصحي وتهدف إلى تحسين القدرة على التعلم والتحصيل الدراسي.



دكتورة فوزية ناشر

دكتورة فوزية ناشر: الشباب في دولنا العربية العربية يمثلون موردًا هائلاً للتنمية في المنطقة



من ناحيتها، قالت دكتورة فوزية ناشر رئيس مجلس سيدات الأعمال اليمنيات، أن الشباب والشابات في دولنا العربية العربية يمثلون موردًا هائلاً للتنمية في المنطقة، حيث يمتلكون الطاقات والمهارات اللازمة للمساهمة في تحقيق التقدم والازدهار والتنمية .

وتوفر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي فرصًا جديدة للشباب العربي للتعلم والتواصل وتطوير مشاريعهم الخاصة و تعزيز ريادة الأعمال والابتكار مما يوفر فرصًا لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة والحصول على التعليم والتدريب المهني لتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف جيدة.

وقالت إنه يمكن للشباب العربي تطوير مشاريعهم الخاصة وتأسيس شركات ناشئة، للاستفادة من الدعم المتاح من المؤسسات والمنظمات التي تدعم رواد الأعمال، بما في ذلك التمويل والتدريب والإرشاد.ويمكنهم الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في تطوير حلول جديدة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية يمكنهم تطوير تطبيقات الهاتف المحمول والمواقع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي.

كما يمكن للشباب العربي المساهمة في التنمية المجتمعية من خلال العمل التطوعي والمشاركة في المبادرات والمشاريع الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية وتعزيز التضامن والتعاون.



وقالت إنه لا ننسى أنه رغم كل تلك الفرص فإن الشباب العربي يواجه الكثير من التحديات أبرزها نقص الفرص الوظيفية وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العربي، مما يؤثر على قدرتهم على تحقيق التنمية الشخصية والاقتصادية و قلة الاستثمار في التعليم والتدريب المهني، مما يؤثر على تأهيل الشباب لسوق العمل وتحقيق تنمية مستدامة. كما يواجهون تحديات اجتماعية وثقافية كبيرة تتمثل بالتمييز والتحيز وقلة الدعم الاجتماعي.

دكتورة ليلى