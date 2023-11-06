رئيس جامعة الزقازيق: توفير حياة جامعية نموذجية عصرية من خلال دعم الأنشطة الطلابية

تفقد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الاثنين كلية الحاسبات والمعلومات، وكان في استقباله الدكتورة أمل فاروق عميد الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وذلك في إطار المتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بكليات الجامعة.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة أعمال الصيانة والتجديدات، والمبنى التعليمي والإداري، والمدرجات الجديدة وقاعة المناقشات، ومتابعة آخر تطورات إنشاء المعامل.

أكد الدكتور خالد الدرندلي حرص الجامعة على المتابعة الدورية لكليات الجامعة، وتفقد البنية التحتية والعملية التعليمية، مشيراً إلى توفير حياة جامعية نموذجية عصرية من خلال دعم الأنشطة الطلابية وتقديم الرعاية لأبنائها الطلاب، وذلك من خلال المراكز والوحدات التي تدعم الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وأطمأن رئيس الجامعة على انتظام المحاضرات بالكلية، مؤكداً أهمية البرامج التي تقدمها الكلية في تأهيل الطلاب للمنافسة في سوق العمل محلياً ودولياً في مجالات تكنولوجيا المعلومات بتخصصاته المختلفة.