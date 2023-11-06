8 طلاب بكلية هندسة جنوب الوادي يبتكرون نموذجًا لسيارة كهربائية

تُشارك جامعة جنوب الوادي في فاعليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي، TRANSMEA 2023 في الفترة من ٥ إلى ٨ نوفمبر تحت شعار توطين صناعة وسائل النقل في مصر، المقام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور نوبي مهدي غزالي عميد كلية الهندسة.

شاركت الجامعة بمشروع تصنيع السيارة الكهربائية، وضم الوفد المشارك دكتور فرج خضاري وكيل كلية الهندسة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الرحيم يوسف عبد الله مدير برنامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية وضم الوفد أيضا مجموعة مكونة من ٨ طلاب من كلية الهندسة من الفريق المشارك في تصنيع السيارة الكهربائية SVU Racing Team. .

وتم تصنيع السيارة بأيدي طلاب فريق SVU Racing Team بكلية الهندسة جامعة جنوب الوادي، وتتميز هذه السيارة بأنها مصنعة ومجمعة بالكامل بأيدي طلاب الفريق، وتشمل على جميع الأجزاء الميكانيكية والكهربية والتكنولوجية الأساسية الموجودة في السيارات الكهربائية.

وتم عرض السيارة الكهربائية في الركن الخاص بابتكارت طلاب الجامعات المصرية، ونالت السيارة الكهربائية استحسان العديد من زوار المعرض.

وقدم الدكتور فرج خضاري وكيل كلية الهندسة والدكتور عبد الرحيم يوسف مدير برنامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية الشكر للدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على جميع التيسيرات الممنوحة للفريق المشارك حتى يتسنى لهم المشاركة في المعرض والمؤتمر.