دفاع النواب تطالب بالوقف الفوري لجرائم حرب الاحتلال بعد تدهور الأوضاع في غزة والضفة الغربية

طالب النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب من المجتمع الدولى بصفة عامة ومنظمة الامم المتحدة ومجلس الامن والولايات المتحدة الاميركية والدول الكبرى بصفة خاصة سرعة التدخل للوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين والتى استمرت لمدة شهر وادت الى مقتل واستشهاد الالاف من الشهداء الابرياء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين وأدت الى تدهور خطير فى قطاع غزة والضفة الغربية



وأدان " طنطاوى " فى بيان له اصدره اليوم قيام طائرات الاحتلال الحربية باستهداف وقصف دير البلح وسط قطاع غزة ما أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 15 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء، اضافة الى شن سلطات الاحتلال الاسرائيلى لعدة غارات أيضا على شرق مخيم البريج، ومخيم المغازي مؤكداً أن قصف جيش الاحتلال لم يرحم المستشفيات وسيارات الاسعاف



وأكد النائب خالد طنطاوى أن الاوضاع المأساوية والكارثية التى يعانى منها الشعب الفلسطينى الأعزل تحتم على المجتمع الدولى سرعة التحرك لوقف آلة الحرب الاسرائيلية والمجازر البشرية والدموية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى من خلال عشرات الغارات التى تشنها طائرات الاحتلال الإسرائيلية داخل مختلف المناطق فى قطاع غزة والضفة الغربية معتبراً أن هذه الجرائم التى استهدفت المدنيين الابرياء خاصة من الاطفال والنساء والشيوخ هى جرائم حرب مختلفة لكافة المواثيق والاعراف الدولية ولابد من المحاكمة العاجلة لمرتكبيها من جيش الاحتلال الاسرائيلى أمام المحكمة الجنائية الدولية خاصة أن عدد الشهداء الابرياء اقترب من 10000 و 25 الف مصاب وأكثر من 2500 من المفقودين شهيد غالبيتهم من الاطفال والنساء والشيوخ



وأشاد النائب خالد طنطاوى بالجهود الكبيرة والجبارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية لانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة مطالباً من المجتمع الدولى ممارسة جميع الضغوط على إسرائيل حتى تلتزم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل الاراضى الفلسطينية المحتلة