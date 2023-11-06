احالة 7 من أعضاء التعليم الفني بإدارة الواسطى للتحقيق

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من مديرية التربية والتعليم ، بشأن نتائج وجهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والموجهين والإداريين والطلاب داخل المدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية

وتضمن التقرير الذي أعده محمد عبد التواب وكيل الوزارة قيام فرق ولجان المتابعة الميدانية بالمرور على مدارس وإدارة تعليم الواسطى،حيث تم رصد غياب 7 من أعضاء التعليم الفني بالإدارة عن زيارة المدارس بالمخالفة لخطوط السير، وعليه تقرر إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بسبب التقصير والتراخي في أداء العمل وعدم زيارة المدارس ومتابعتها ،مما يؤثر سلباً على سير العملية التعليمية