حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وحرم الشوارع بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، ورفع الإشغالات المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وفي هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعصايد ودبيج ومركز الشرطة؛ بحملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأسفرت الحملة عن إزالة اعمدة خرسانية بدور ثاني علوي على مساحة ( ٧٧م ) داخل الحيز بدون ترخيص بقرية الحاج حسن، كما تم إزالة بناء في المهد على أرض زراعية بديرب البلد على مساحة (١٧٥ م)، وتم اتخاذ الإجراءات حيال المتعدين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة لرفع الإشغالات بالشارع الرئيسي بمدينة الحسينية بالفترة الصباحية، لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وإعادة الإنضباط بشوارع المدينة.