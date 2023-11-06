الأولمبية تهنىء اتحاد التايكوندو بتأهل سيف عيسى لدورة الألعاب الأولمبية باريس

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للمستشار محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو بعد حصول سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو على الميدالية الفضية لبطولة أفريقيا للكبار G4 المقامة في مدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار.



وتأهل سيف عيسى بتلك النتيجة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ليكون التأهل للمرة الثانية على التوالي له لدورة الألعاب الأولمبية بعد تحقيق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد أداء مميز واستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.



ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.