قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية العجمي ضمن مبادرة "حياة كريمة"

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية نظمت قافلة طبية بيطرية مجانية شاملة بقرية العجمي التابعة لمركز مشتول السوق، و ذلك بحضور مديرى إدارات ( رعاية الحيوان، الرعاية التناسلية، الإرشاد) بالمديرية، ومدير وأطباء إدارة مشتول السوق البيطرية، وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية وكبار المربين بالقرية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة "المرحلة الثانية"، وتم من خلالها تقديم الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج ١٥٥ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و١٤٢ رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية و٢ رأس جراحة، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ ٢١١ رأس ماشـية و ١٧٨ رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش ٤١٢ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ٣٧٦ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وترقيم وتسجيل٥٥ حيوان.

وأوضح مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، والتحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار، جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية،

وتم إعلام المربيين بأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو، والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.