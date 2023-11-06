الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الوزير: "لو أجلنا أي مشروعات للنقل يبقى بنأجل التنمية بالكامل"

وزير النقل خلال المؤتمر
وزير النقل خلال المؤتمر

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير الخارجية، أهمية مشروعات وزارة النقل التي يتم تنفيذها الآن مشيرًا إلى أنه لا يمكن تأجيل تنفيذ تلك المشروعات بل إنها تم البدء في تنفيذها متأخرًا.

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وتابع وزير النقل في كلمته باليوم الثاني من مؤتمر المعرض والمؤتمر النقل الذكي، قائلًا: "لو أجلنا أي مشروعات للنقل يبقى بنأجل التنمية بالكامل ولو مكنش قطار الكهربائي الخفيف في العاصمة دلوقتي كنا هنروح إزاي".

وقال الوزير إن المشروعات التي يتم تنفيذها الآن في غاية الأهمية بل انها متأخرة الآن وأن أي مشروع يتنفذ الآن يتم التخطيط له ولديه وجدى اقتصادية مؤكدة وان خير مثال على ذلك جماعة الجلالة وطريق الجلالة. 

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