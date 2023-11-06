الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يهنئ رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو بنتائج المنتخب المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًا، برئيس الاتحاد المصري للتايكوندو المستشار محمد مصطفي، لتهنئة بنتائج المنتخب المصري، وحصد ست ميداليات في بطولة أفريقيا والمقامة يومي 5 و6 نوفمبر في أبيدجان بكوت ديفوار.

حقق أحمد وائل الميدالية الذهبية، وجنى خطاب الميدالية الذهبية، عبدالله عصام الميدالية البرونزية، تقى شعبان الميدالية برونزية، وآية شحات الميدالية البرونزية.

وتأهل البطل الاوليمبى سيف عيسى بالتصنيف الاوليمبى كأول لاعب فى تاريخ التايكوندو المصرى ليحجز مقعدا للمرة الثانية على التوالى فى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، دون الانتظار للتصفيات الأفريقية المؤهلة للاولمبياد بعد أن حقق الميدالية الفضية بالبطولة الأفريقية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره واعتزازه بأداء منتخب مصر للتايكوندو، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني والاتحاد المصري للتايكوندو لتحقيق هذا الإنجاز المهم، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس تطور الرياضة في مصر وجهود التطوير والاستثمار التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الرياضة وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي، بالإضافة إلى الدعم اللامحدود الذي تشهده الرياضة المصرية من القيادة السياسية.

وأكد «صبحي» دعمه الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد على حرص الدولة المصرية على توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.
 

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