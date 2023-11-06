وصفات غذائية تحميك من فقدان السمع

اتضح لعلماء جامعة غويلف الكندية أن أحماض أوميجا 3 الدهنية قد تساعد على حماية صحة خلايا الأذن الداخلية، فضلاً عن تخفيف الالتهابات الناجمة عن الضوضاء أو المواد الكيميائية أو العدوى.

ويشير الباحثون في تقريرهم الذي قدموه إلى الاجتماع السنوي لجمعية التغذية الأمريكية NUTRITION 2023، إلى أنهم حللوا بيانات عن حالة السمع ومستوى حمض الدوكوساهيكسانويك، الذي ينسب إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية في دم 100 ألف شخص، واكتشفوا أن الأشخاص الذين لديهم أعلى مستوى من هذا الحامض في دمهم يعانون من مشكلات السمع أقل من الآخرين بنسبة 16%.

وأن الأشخاص الذين في دمهم أدنى مستوى لهذا الحامض يعانون من مشكلة متابعة الحديث في الضوضاء بنسبة 11% أكثر من الآخرين.

ويذكر أن دراسات سابقة أجريت على كبار السن والحيوانات، أثبتت أن ارتفاع مستوى أحماض أوميغا-3 في الدم يمكن أن يحمي كبار السن من فقدان السمع.

وتجدر الإشارة إلى أن أحماض أوميجا 3 توجد بكثرة في الأسماك البحرية الدهنية مثل الماكريل والسردين.