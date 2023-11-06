أستاذ علوم سياسية: مصر أجهضت مخطط تهجير الفلسطينيين وعدلت موقف الغرب (فيديو)

اتخذت مصر موقفا صارما منذ بداية الحرب في غزة من المخططات الصهيونية التي تستهدف توطين الفلسطينين في سيناء، ورفضت المخطط قياددة وشعا ما تسبب في تغير الموقف الغربي.

وقال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، إنّ الموقف المصري نجح في تعديل بعض المواقف الغربي من تهجير الفلسطينيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الاولى والفضائية المصرية، أن خطة دولة الاحتلال كانت تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وبالتالي يصبح المجال مفتوحا بسيناريوهات مختلفة ومتعددة.

الفلسطينيون يتمسكون بأرضهم ويرفضون التهجير

وأكد أن ترتيبات الدولة المصرية ومنذ اليوم الأول كان لها أثرها كبير في المواقف الدولية المختلفة، متابعا: "رأينا مؤخرا اجتماع وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأمريكي على سبيل المثال، وجرى التأكيد من بلينكن على عدم تهجير الفلسطينيين لأي مكان آخر، وهذا هو موقف عدة دول أخرى".

وأشار إلى أن الموقف المصري الثابت والواضح والذي جرى التأكيد عليه أكثر من مرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحدث مثل هذه التغيرات، وهو ما يتوافق أيضا مع الموقف الفلسطيني، حيث يتمسك الفلسطينيون بأرضهم.