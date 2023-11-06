أحمد دراز يكشف تفاصيل المؤتمر والمعرض الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية (فيديو)

كشف أحمد دراز، مشئول ملف النقل في جريدة الوفد، تفاصيل المؤتمر والمعرض الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا 2023 الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "ten" اليوم الإثنين، إن المعرض يقام تحت شعار "توطين وسائل النقل في مصر"، تماشيا مع توجه الدولة بالاهتمام بالتصنيع المحلي.

وأكد أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد أمس افتتاح العديد من المشروعات مثل التشغيل التجريبي والنهائية للخط الثالث لمترو الأنفاق، وتشغيل تجريبي لمونوريل شرق النيل، وتشغيل مركز التحكم والسيطرة لخط بني سويف أسيوط.

عدد المشاركين في المعرض

وأوضح أن المعرض هذا العام يشارك فيه 350 شركة عالمية من 50 دولة، ما يدل على أهمية المؤتمر الكبرى للمعرض الذي ينتهي في 8 نوفمبر.

وتابع أن المعرض يحضره عدد كبير جدا من وزراء النقل العرب والأفارقة بالإضافة إلى عدد من السفراء ورؤساء الشركات العالمية.

وأشار إلى أن المعرض شهد الكشف عن عدد من وسائل النقل التي تعمل بالكهرباء، مثل الكقطار الكهربائي السريع والخفيف، ما يؤكد أن مصر تتجه بكل قوة للجر الكهربائي للحفاظ على البيئة.