الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سيمنز: مصر ركيزة السلام في المنطقة وتشهد تطورًا كبيرًا بقطاع النقل

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قال ليون سولير رئيس "سيمنز موبيليتي" العالمية لإفريقيا والشرق الأوسط، إن مصر ركيزة السلام وهذا أمر مهم للغاية، ويجب أن نعترف أن مصر مصدر السلام والاستقرار في المنطقة ونتمنى أن تستمر في دورها المهم ومساعدة الإنسانية.

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جاء ذلك خلال جلسة تطوير أنظمة النقل لمواكبة المستقبل، والذي يديرها أسامة كمال رئيس شركة تريد فيرز إنترناشونال، ضمن فعاليات اليوم الثاني المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.

وأضاف أن مصر والعالم لديه تركيز كبير علي وسائل النقل العام وخاصة الكهربائي، وأشار أن هناك نقله نوعية في مصر والدول في المنطقة في تنفيذ مشروعات النقل الجماعي الصديق للبيئة.

وأكد أن تلك المشروعات تخدم جميع المواطنين بمختلف الفئات وخاصة كبار السن والطلاب وذوي الإعاقة والعمال، لذلك يجب أن تراعي وسائل النقل الحديثة لتلك الفئات، وأشار إلى أن معظم الشعب المصري يستخدم وسائل النقل الجماعي، لذلك يجب أن نجعل استخدام تلك الوسائل بشكل سهل علي المواطنين.

وأوضح أن مصر في طريقها إلى التقديم والنمو والتطور، ولذلك تهتم في مشاريعها بعنصر الأمان وتستفيد من جميع الخبرات، مؤكدًا أن خلال فترة قصيرة سيمكن للجميع رؤية القطار الكهربائي السريع ويحصل علي تذكرته، وهذا النوع من الاستثمار عالي الأهمية ويجب أن نجعل النقل العام مريح وبه رفاهية ويسبب المتعة لمستخدميه. 

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