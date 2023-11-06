12 ألف جنيه.. تنقذ سمع «شهد»

الطفلة «شهد حسن السيد» تبلغ من العمر 16 عامًا، طالبة بالصف الثالث الإعدادى، منذ ولادتها اكتشف الأطباء إصابتها بفقدان السمع العصبى الشديد بالأذنين، وتحتاج إلى جراحة لزرع قوقعة بالأذن، ومنذ 6 سنوات أجريت لها جراحة زرع قوقعة بالأذن اليمنى، واستمرت فى عمل جلسات تخاطب، وبحمد الله تعالى تحسنت الحالة، إلا أن السمع مهدد بالفقدان وتدهور الحالة بشدة، بعد تعطل جهاز السمع «القوقعة»، الذى يحتاج كل عدة أشهر إلى صيانة وقطع غيار مثل ميكروفون أو بطاريات أو أسلاك أو مغناطيس، أو بيت البطارية، وهذه الأشياء تتكلف آلافًا من الجنيهات، وهى مبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للأسرة، والأب عامل بسيط باليومية لا يستطيع تلبية المتطلبات الضرورية للأسرة، والطفلة مهددة الآن بفقدان السمع والتعثر فى الحياة، لتوقف «القوقعة» عن العمل بسبب الحاجة لقطع غيار وصيانة تتكلف أحد عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وستين جنيهاً، وتحتاج جلسات تخاطب شهرياً بتكلفة ألفى جنيه.

جاءت أم الطفلة إلى «عيادة الوفد» تبحث عن الأمل فى إنقاذ فلذة كبدها، ولديها 4 أطفال فى مراحل التعليم المختلفة، 3 أبناء منهم مرضى بضعف السمع، وقالت للأسف أن التأمين الصحى لا يغطى الصيانة وقطع الغيار المطلوبة لجهاز السمع «القوقعة»، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة بتوفير قطع الغيار المطلوبة، حيث لا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، ومصاريف العلاج ضخمة لا تقدر عليها، والآن الوضع صعب وتعود الطفلة للصمم بدون سمع وفى حاجة للإنقاذ بشكل عاجل.