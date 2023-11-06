صرخة الأيتام

«دعاء السيد محمد»، أرملة توفى زوجها منذ عام، رحل الزوج وترك خلفه الأبناء فى مراحل التعليم المختلفة، الابن «محمد» 14 عاماً فى الصف الثالث الإعدادى، و«يوسف» 10 سنوات طالب فى الصف الخامس الابتدائى، ويعانى من كهرباء بالمخ، «فاطمة» 8 سنوات فى الصف الثالث الابتدائى، ولا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، تبحث الأم عن مساعدة تعينها على مصروفات الطعام والملبس وتعليم الأبناء، والأم ربة منزل لا تمتلك نفقات المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية.

كان الزوج عاملاً باليومية، ومريضاً بالكبد حتى توفى بعد رحلة طويلة من المعاناة، ولم يترك لهم ما يساهم فى نفقات المعيشة اليومية، وتناشد الأم أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة إنقاذ أطفالها الأيتام من الضياع وسط دوامة الحياة بعد وفاة العائل الوحيد لهم، وتطلب تقديم مساعدة مالية عاجلة تعينهم على نفقات الحياة للأبناء ومصروفات الدراسة.