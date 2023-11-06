طريقة عمل صينية المكرونة مع الهليون

استحوذت وصفات المطبخ الإيطالي على قلوب وعقول الكبار والصغار في العالم لمذاقها الشهي والذكي، مما يدفع الأمهات لتحضير العديد من الوصفات في منزلها لإسعاد أسرتها.

واليوم من داخل المطبخ الإيطالي هنقدم لكم وصفه شهية يسهل تحضيرها صينية المكرونة مع الهليون بخطوات بسيطة.

المقادير

- الهليون : 300 (حبات صغيرة الحجم، مقطعة)

- خبز الصمون : 2 (مقطع الى مكعبات صغيرة)

- زيت الزيتون : كوب

- الزيتون : 200 (منزوعة النواة ومفرومة)

- الثوم : 2 (مفرومان ناعماً)

- بصل الربيع : 4 (مفرومة)

- حرّ : ربع ملعقة صغيرة (حسب الرغبة)

- الباستا : 300

- بندورة : 4 (صغيرة الحجم منزوعة البذور ومفرومة)

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- جبن البارميزان : ملعقة صغيرة (للتزيين)

- فلفل أسود : رشّة (حسب الرغبة)

طريقة التحضير

1 تحمى صينية الخبز.

2 يقلّب الهليون في قليل من زيت الزيتون، ويخبز حتى ينضج.ثم، يوضع جانباً.

3 تحمّى مقلاة، تضاف الزبدة، ويقلّب الخبز، حتى يصبح ذهبيّ اللون، ثم يوضع جانباً.

4 في قدر صغيرة، يحمّى ثلث كوب من زيت الزيتون، يضاف الزيتون والثوم، يطهى هذا المزيج لمدة دقيقة، ثم يقلّب مع بصل الربيع ورقائق الحر، مع الطهو لمدة دقيقتين.

5 في صينية الخبز، يضاف "الباستا" والهليون وخليط الزيتون والبندورة.وتوضع فتات الخبز على الوجه، يتم ادخالها إلى الفرن لمدة دقيقة، وتزيّن بجبن "بارميزان".