ندوة لشباب الشرقية عن بناء الوعى وإثارة في مواجهة التحديات

قال الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، سيتم تنظيم غدًا الثلاثاء، ندوة دينية بعنوان "بناء الوعى وإثارة فى مواجهة التحديات".

ولفت إلى أنه سيتم عرض فاعليات الندوة عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة سيحاضر فيها الشيخ الدكتور كيلانى عبد الرحمن من علماء وزارة الأوقاف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، وبإشراف باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأشار إلى أن عناصر الندوة ستضم مواضيع: أهمية الفهم والوعي في القرآن والسنة، كيف حث الإسلام على الفقه والفهم والوعي والإدراك، الوعي بتحديات الوطن الراهنة، خطورة عدم الوعي والمفاهيم الخاطئة والأفكار المتطرفة، أثر الوعي الرشيد في مواجهة التحديات والأزمات.