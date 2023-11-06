ضبط 1200 كيلو دقيق بلدي و200 بطاقة تموينية بغرض الإتجار بالسلع المدعمة في السوق السوداء بالزقازيق

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود، والمخابز، والمصانع، وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة، ومحال الجزارة، وبقالي التموين، ومضارب الأرز المحلي، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تم تشكيل حملة مكبرة من الرقابة التموينية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية بناءاً على المعلومات الواردة تليفونيا إلى المديرية والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق بناحية قرية بني عامر بنطاق مركز الزقازيق، حيث توجهت الحملة إلى مخزن المشكو في حقه وبالتفتيش تم ضبط عدد 18شيكارة زنة الشيكارة ٥٠ كجم داخل المخزن، تم التحفظ عليها ومصادرتها وإيداعها بمطحن ناصر بالزقازيق.

وقامت الحملة بالمرور والتفتيش على مخبز كائن بنطاق القرية، وتم تحرير محضر ضد صاحبه لتجميع 6 شكائر دقيق زنة الشيكارة ٥٠ كجم زيادة عن الرصيد المفروض تواجده بالمخبز، وتم التحفظ على الكمية وإيداعها بمطحن ناصر.

كما تم ضبط كمية من البطاقات التموينيه قدرها 200 بطاقه تم تجميعها من المواطنين وجاري عرض المحاضر على النيابة العامه لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الوقائع ومرتكبي هذه المخالفات.