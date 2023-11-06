محافظ الشرقية يتابع أسعار السلع والمواد الغذائية المعروضة بالمحال التجارية

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية استهدفت المرور في شوارع مدينة الزقازيق، لمتابعة أعمال النظافة والتطوير الجارية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لأهالي المدينة، والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الأخيرة بنفق عرابي بمدينة الزقازيق والمُقام بتكلفة 240 مليون جنيه، وذلك للربط بين شرق وغرب المدينة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.

أوضح المحافظ أن الأعمال بالنفق تسير بخطى متسارعة حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 98 %، وجار الانتهاء من تركيب الحواجز الخرسانية الفاصلة بين الحارات المرورية بالنفق وأعمال التشطيبات والدهانات بالحوائط والأسقف، تمهيدًا لتشغيل النفق ودخوله الخدمة الفعلية ليمثل شريانًا مروريًا جديدًا يٌساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

ووجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي أول بمتابعة الشركة المنفذة للمشروع ومواصلة العمل على مدار اليوم لسرعة إنهاء الأعمال بالنفق وفتحه أمام حركة السيارات ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقلة نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

وتوجه محافظ الشرقية لمنطقة الحسينية بمدينة الزقازيق لتفقد عدد من الشوارع الجانبية والتي شهدت أعمال تطوير وتجميل وتركيب بلاط الانترلوك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة، مؤكداً أن المحافظة جادة وتسير بخطى متسارعة للانتهاء من تطوير وتجميل كافة الشوارع الجانبية بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

وحرص محافظ الشرقية على متابعة أسعار السلع والمواد الغذائية المعروضة بأحد المحال التجارية للتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، مؤكدًا ضرورة التصدي بكل حزم لاحتكار وتهريب السلع وبيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين.

وخلال الجولة أصدر محافظ الشرقية تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمده الإنارة، وإلزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال المخالفين وذلك لإعادة الانضباط للشارع.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة ليلاً ونهاراً لمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لمتابعة تنفيذ تعليماته الصادرة بالإهتمام بتكثيف حملات النظافة وأعمال التجميل ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بالمحال والسلاسل التجارية والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لصد موجة ارتفاع الأسعار، وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.