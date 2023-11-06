رئيس جامعة سوهاج يلقي محاضرة عملية عن جراحة العظام لطلاب نهائي كلية الطب

ألقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، محاضرة عملية (راوند العظام)، لطلاب الفرقة النهائية مع التطبيق العملي على عدد من الحالات المرضية، وذلك بقاعة وحدة جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية بمبني الأورام بالمستشفى الجامعي القديم.

وخلال إلقاء المحاضرة أعرب الدكتور حسان النعماني عن فخره واعتزازه بطلبة وطالبات جميع الكليات بصفة عامة وكلية الطب البشري بصفة خاصة، داعيًا الطلاب.

على الجدية والاجتهاد والسعي من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، وأن يكون لهم غاية استراتيجية، وخاصة أنهم يحملون رسالة سامية وهي مهنة الطب، بالإضافة إلى حثهم على ضرورة المشاركة بكافة الفعاليات والأنشطة الطلابية التى تنفذها الكلية، والتي من شأنها إظهار مواهبهم وتنمية قدراتهم وإكسابهم خبرات ومهارات حياتية مهمة.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بمشاركة رئيس الجامعة لمحاضراتهم العملية، والتي يقوم خلالها بالتدريب العملي لهم علي عدد من الحالات المرضية، بهدف اكتساب الخبرات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل الطبي بعد التخرج، مقدمين خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني والذي لم تشغله مهام منصبه كرئيساً للجامعة عن إلقاء المحاضرات العملية، إلى جانب دعمه اللامحدود لهم من أجل سير العملية التعليمية بالكلية علي أكمل وجه، الي جانب حرصه علي حل اي مشكلات قد تواجههم.