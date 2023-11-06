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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يطلق سلسلة حملات طرق أبواب لمناهضة الختان بالمحافظات

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

يطلق المجلس القومي للمرأة حملة جديدة في سلسلة حملات طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بجميع محافظات الجمهورية، تبدأ من ٧ حتى ٩ نوفمبر الجاري، وذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة  مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

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وأكدت ايزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية  بالمجلس القومي للمرأة أن هذه الحملة أسوة بالحملات السابقة تركز على قضية محددة من القضايا المتعلقة بختان الإناث حيث تركز هذة الحملة على قضية مناهضة تطبيب الختان وإزالة ما ارتبط بالأذهان بأن إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، أو طلبه أو دعا او روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

 وسيتم عقد دورة تدريبية اليوم، بجميع فروع المجلس على التوازى لميسرات المجلس والقيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات الذين سيقومون  بالمشاركة فى التوعية الميدانية ومقابلة المستهدفين في أماكن تجمعاتهم وإقامتهم خلال الحملة.

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