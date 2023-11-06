تمنى لو يصحبه أحدث دواوين الشاعر محمد الشحات

صدر عن سلسلة «أصوات أدبية» التى تصدر ضمن مطبوعات هيئة قصور الثقافة الديوان الشعرى الجديد (تمنى لو يصحبه) للشاعر محمد الشحات، الذى يعد الديوان الرابع والعشرين للشاعر من إصدارات الشاعر، ومنذ أن أصدر أول دواوينه الشعرية بديوان (الدوران حول الرأس الفارغ عام 1974).

قال عنه الناقد حاتم الشماع، الأستاذ فى جامعات بريطانيا، من خلال الشعر الحر يحقق الشحات تأملات عميقة فى الشعر والفناء والذاكرة الثقافية تتجاوز ما يمكن أن تحتويه الهياكل الصارمة. إن معالجته الواقعية للعواطف مثل الخوف من النسيان تكسر التقاليد لتقديم رؤى إنسانية عالمية. وبدون قواعد محددة مسبقًا للتعامل مع المعنى، يختبر القراء الوحى من خلال تفسيراتهم الخاصة بالتعاون مع رؤية الشاعر.

إن توظيف الشحات البارع للشعر الحر يضعه بين كبار مبدعى هذا الشكل على المستوى الدولى وضمن التراث العربى. تستخدم قصيدته مرونة الشعر الحر إلى أقصى إمكاناته، وصياغة تأملات مؤثرة بعمق حول التجارب الإنسانية فى الخلق والزوال والإرث. يهدف هذا التحليل التمهيدى إلى وضع الشعر الحر فى سياق تاريخى ووضع الشحات باعتباره رائدًا فى استخدامه لإيحاءات شعرية مكثفة تتجاوز الحدود. وهنا تقدم الدراسة قراءة وتحليلًا دقيقًا لقصيدة «ضعوا القصائد على قبرى» للشاعر المصرى الشهير محمد الشحات من خلال فحص المواضيع والصور والبنية واللغة، يستكشف كيف تنعكس القصيدة على الشعر والموت والذاكرة والإرث.

يضم الديوان 32 قصيدة من شعر التفعيلة والتى مازال يكتب بها الشاعر، والديوان يقع فى 127 صفحة من القطع المتوسط ومن بين قصائد الديوان قصيدة عازف الربابة والتى يقول فيها حينَ احتضنَ ربَابتَهُ الرَّاوِى /أخرجَ منْ داخِلِهِ/دفقةَ أنفاسٍ كيْ ينطلِقَ /كانَ يُراقبُ آذانًا صاغيةً /وحينَ انطلقَ /أحسَّ برفضِ شخوصِ حكايَتِهِ /فلقدْ تعبَتْ/منْ أنْ تخرجَ كلَّ مساءٍ /فمنذُ سنيِن/والرَّاوى يُقلق مضْجَعَهَا /لمْ تعرِفْ أنْ تلتقَطَ الأنفاسَ /رغمَ مرورِ سنينٍ/ عنْ آخرِ معركةٍ خاضَتهَا /وحينَ أحسَّ الراوِى بتمرُّدِهَا /ألمحَ فى قدرتهِ تغييِر روَايتهِ /واستبدالِ شخوصٍ بشخوصٍ /وتغييرِ نهاياتِ معاركَ /وأنَّ الُمنتصِرَ /سيُصبحُ منهزمًا/ولنْ يُمكنَهُمْ استبدالَ حكَايتِهِ.