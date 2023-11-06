نزوح 40 ألف شخص من حدود لبنان الجنوبية بعد التصعيد مع الاحتلال

تسبب التصعيد العسكري على حدود لبنان الجنوبية في نزوح أكثر من 40 ألف شخص من الحدود اللبنانية الجنوبية إثر التصعيد، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الاثنين.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن الجيش يعمل بناء على معلومات المخابرات ويفحص جميع الوقائع في لبنان بدقة، وذلك في معرض رده على سؤال عن أنباء قصف سيارة أودى بحياة مدنيين في جنوب لبنان.

الاحتلال: ننفذ هجماتنا في لبنان استنادا إلى معلومات المخابرات

وأضاف في مؤتمر صحفي «فيما يتعلق بلبنان، ننفذ هجماتنا استنادًا إلى معلومات المخابرات وسنواصل شن هجمات. هذه هي مهمتنا. سنهاجم كل من يهددنا».

وتابع: «ندرس بالطبع جميع الأحداث في لبنان لفهم التفاصيل. هذا ما يمكنني قوله في هذه المرحلة».

كان قصف إسرائيلي قد استهدف سيارة مدنية نتج عنه استشهاد 3 أطفال وجدتهم وجرح من كان معهم في السيارة الأحد، وفي المقابل وردا على العدوان الإسرائيلي شن حزب الله هجومًا على الشمال الإسرائيلي مما أسفر عن مقتل إسرائيلي واحد.