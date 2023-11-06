إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج

شهد طريق الكوامل / سوهاج بدائرة مركز سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على جانب الطريق بسبب إنفجار الإطار الخلفي الأيمن نتج عنه إصابة عامل في العقد الثاني من العمر باشتباه كسر بالذراع الأيسر وطالب في الثامنة عشرة من عمره بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم يقيمان بدائرة مركز البلينا وطالبة في العقد الثاني من العمر تقيم بدائرة مركز أخميم بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ومصابين بطريق الكوامل -سوهاج / دائرة ابمركز.





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "نظمي . ن . ر . ق" 49 سنة سائق ومقيم دائرة المركز بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة مما أدى إلي إنحرافها على جانب الطريق وإنقلابها .

نجم عن الحادث إصابة مستقلي كل من :- "جاد الكريم . م . ج" 19 يسة عامل باشتباه كسر بالذراع الأيسر و"يوسف . ص . م" 18 طالب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومقيمان مدينة البلينا دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج و"نوران . ا . ن . م" 21 سنة طالبة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومقيمه دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي وتلقوا الإسعافات اللازمة وغادروها.





وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ماسبق ونفوا الشبهه جنائية .





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .