لفطار صحي.. طريقة عمل مربى الرمان في المنزل

المربى من البدائل الصحية للحلويات المصنعة، والتي تحضرها الأمهات لأولادها، لمدهم بالطاقة والنشاط، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل مربى الرمان الغنية الألياف والعناصر الغذائية الهامة للجسم.

مربى الرمان

طريقة عمل مربى الرمان

المقادير

- الرمان : 2 كوب (حبّ)

- سكر : كوب

- الماء : ربع كوب

- عصير الليمون : ملعقة صغيرة



طريقة التحضير

ضعي الرمان والماء في قدر كبير على نار متوسطة.

اتركي خليط الرمان على النار حتى يبدأ بالغليان، ثم أضيفي السكر وعصير الليمون وحركي الخليط جيداً حتى يذوب السكر.



خففي النار، واتركي المزيج لمدة 60 دقيقة حتى يثخن قوامه.

ارفعي القدر عن النار، واتركي مربى الرمان جانباً حتى يبرد تماماً.



وزعي مربى الرمان في برطمانات نظيفة وجافة، ثم أغلقيها بإحكام واحفظيها في الثلاجة لوقت الاستخدام.



فوائد تناول الرمان

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي عصير الرمان على أحد مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين ، ويرتبط استهلاك هذه المادة المضادة للأكسدة بتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وفقًا للمجلة البريطانية لعلم الأدوية ، فإن تأثيرات الأنثوسيانين ضد السرطان لها علاقة بخصائصها المضادة للالتهابات والأورام ومضادات الأكسدة، فضلاً عن قدرتها المحتملة على قتل الخلايا السرطانية.





الوقاية من أمراض القلب

ويعد عصير الرمان من أكثر أنواع العصائر المفيدة لصحة القلب، ويبدو أنه يحمي القلب والشرايين؛ حيث أظهرت دراسات صغيرة أن العصير يحسن تدفق الدم ويمنع الشرايين من أن تصبح متيبسة وسميكة، وقد يؤدي أيضا إلى إبطاء نمو اللويحات وتراكم الكوليسترول في الشرايين، لكن الرمان قد يتفاعل سلبا مع ضغط الدم وأدوية الكوليسترول مثل الستاتين.





تحسين الذاكرة

تُظهر الأبحاث الحديثة أن كوبًا من عصير الرمان قد يساعد في إبطاء التدهور في الذاكرة البصرية لدى كبار السن.

تعزيز الخصوبة

وبسبب تركيز عصير الرمان من مضادات الأكسدة والقدرة على التأثير على الإجهاد التأكسدي يجعله وسيلة مساعدة محتملة لتعزيز الخصوبة؛ حيث ثبت أن الإجهاد التأكسدي يسبب خللا في الحيوانات المنوية ويقلل الخصوبة عند النساء، ويمكن أن يؤدي شرب عصير الرمان إلى زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وهو أحد الهرمونات الرئيسية وراء الدافع الجنسي.

مضاد للالتهابات

ويحتوي عصير الرمان على مضاد قوي للالتهابات بسبب تركيزه العالي من مضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.