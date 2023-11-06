28 فبراير القادم موعد انطلاق المؤتمر "الدولي الرابع" لشباب الباحثين بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه تم تحديد يوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير لعام ٢٠٢٤م، موعدًا لانطلاق فعاليات المؤتمر التاسع "الدولي الرابع" لشباب الباحثين، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديدة.





وقال الدكتور حسان النعماني ان الجامعة تحرص علي عقد مؤتمر شباب الباحثين بصفة دورية تنفيذًا لتوجهيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالابتكار والبحث العلمي، وفي ضوء خطط وزارة التعليم التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ لإعداد جيل من شباب الباحثين المتميزين القادرين على إجراء البحوث ذات المستوى الرفيع وتعزيز قدراتهم على العمل الجماعي والتنافسي وإنتاج المعارف والتقنيات.





وذكر "النعماني" أن المؤتمر شهد إقبالاً كبيرًا في دوراته السابقة من شباب الباحثين بالجامعات المختلفة حيث شارك به العام الماضي أكثر من ٤٠٠ باحث من ٣٦ جامعة مصرية وعربية وأفريقية وأجنبية من دول ليبيا والسعودية وفلسطين واليمن والسودان وبريطانيا ونيجيريا وغيرها، حيث يهدف المؤتمر إلى إجراء البحوث في إطار خطة الجامعة البحثية بغرض التنمية المستدامة على المستوى المحلي والقومي والدولي، والاهتمام بالبحوث التي تتناول أحدث المستجدات علي الساحة المحلية والدولية.





وأوضح الدكتور أحمد حسانين رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر أن محاور المؤتمر سوف تغطي جميع التخصصات فهناك محور العلوم الأساسية، العلوم الطبية، العلوم الهندسية، العلوم الزراعية، العلوم الإنسانية، كما سيعقد علي هامش المؤتمر جلستين إحداهما خاص بأبحاث طلاب الجامعة، والجلسة الأخري لطلاب المرحله القبل الجامعية، كما سيتم نشر الأبحاث المقدمة بعد تحكيمها لمن يرغب من الباحثين في مجلة شباب الباحثين، الحاصلة علي أعلى تقييم ٦ في تصنيف المجلس الأعلى للجامعات.