مياه أسيوط تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "صحتنا فى بيئتنا"

اطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد المرحلة الثانية من مبادرة صحتنا فى بيئتنا بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم باسيوط وتحت رعاية منظمة اليونيسيف تزامنا مع العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤ تستهدف المبادرة طلاب المدارس الابتدائية بالادارات التعليمية (اسيوط-ابنوب-ساحل سليم ) بعدد ١٥٠ مدرسة

وصرح المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة أنه فى بداية انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة جاء لانطلاق دليل عمل وأنشطة المرحلة الثانية بميادرة صحتنا في بيئتنا .

تم عقد إجتماع افتتاحي وتدريب لكوادر التربية والتعليم ومن ثم توزيع دليل العمل والانشطة على السادة المتدربين.

جديرا بالذكر أنه جارى تنفيذ تدريبات وأنشطة للمبادرة بعدد 300 معلم ومشرف بالإدارات التعليمية بأسيوط وأبنوب وساحل سليم لتوضيح اهداف المبادرة وكيفية تنفيذها بالمدارس وتحقيق الغرض منها.

وبدا التجهيز لاطلاق المبادرة بالاجتماع مع مديرين المدارس المستهدفه بالادارات الثلاثة.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع