دور الاعلام فى الحياة السياسيه ندوة بمركز إعلام شلاتين



نظم مركز اعلام شلاتين ندوة بعنوان دور الاعلام في الحياة السياسية ضمن الحمله التي اطلقتها الهيئه العامه للاستعلامات لدعم المشاركه الايجابيه في الانتخابات الرئاسيه القادمه تحت شعار صوتك مستقبلك انزل وشارك

بدا اللقاء بكلمه من احمد البشاري مدير مركز الاعلام بمدينة الشلاتين اوضح خلالها اهداف الحمله والفعاليات التي ينظمها قطاع الاعلام الداخلي من خلال مراكز الاعلام المنتشره حول الجمهوريه

كما تحدثت سلوى عفيفي المراسلة صحفيه عن دور الاعلام في الحياه السياسيه كمحور هام لبناء مؤسسات الدوله والتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة كوسيلة ديمقراطية للتعبير عن الرأى خاصة فى ظل ما تمر به منطقتنا العربية و العالم من ازمات و صراعات .

و أضافت عفيفى أن الإعلام و ما يقدمه من خدمات متنوعه تسهم فى رفع الوعى السياسى للمواطنين و يساعد فى التصدى للشائعات و الاخبار المغلوطة التي تبثها وسائل الإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي التى تهدف إلى هدم مؤسسات الدولة .

وفي نهايه اللقاء اكدت عفيفي على ان وسائل الاعلام المصريه قامت بدور هام في تنمية الوعي السياسي بين مختلف فئات المجتمع المصري .