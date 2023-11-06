الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

استُشهد، اليوم الاثنين، شاب فلسطيني وأصيب خمسة آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة حلحول، شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية. 

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وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان، ما أدى إلى استشهاد شاب (21 عامًا)، وإصابة خمسة آخرين، ثلاثة منهم بجروح حرجة، إلى جانب إصابة العشرات بحالات اختناق.

 

وفي سياق متصل أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، أن الأولوية حاليًا لدى السلطة الفلسطينية هي وقف الحرب على غزة، وضرورة إيصال الدعم والمساعدات للمدنيين.

وقال أبوردينة- في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز عربية"- إنه يجب على المجتمع الدولي الضغط؛ لوقف العدوان على الأراضي الفلسطينية، وسرعة إدخال المواد الطبية والإغاثية لأكثر من مليوني فلسطيني.

 

وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل؛ لوقف المذابح والإبادة في حق الشعب الفلسطيني، وبعد ذلك يتم التفاوض على مرحلة ما بعد العدوان.

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