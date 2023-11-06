النائب طارق عبد العزيز: موقف القيادة السياسية من أحداث غزة تاريخي ولا يقبل المزايدة

ثمن النائب الوفدي طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، التحركات التي تقوم بها الدولة المصريه لوقف المجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة ، مؤكداً بأن موقف القيادة السياسية والرئيس السيسي تاريخي ولا يقبل المزايدة والتاريخ سجل وقفة رئيس مصر البطل الشجاع ،ضد تفريغ القضية الفلسطينية بالتهجير الي سيناء المصريه وغيرها موضحا بأن الثوابت المصريه والمواقف الوطنيه راسخة مع فلسطين منذ 1948 .

واضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن التحركات المصريه المكثفة تؤكد تقدير دول العالم للدور المصري ، الذي يؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة لأهالي غزة، والجهود المصرية لتقديم وتنسيق المعونات لأهالي القطاع والتواصل المكثف مع كافة الأطراف لتذليل العقبات أمام وصول المساعدات للفلسطينين دون إعاقة .

ولفت عضو الشيوخ بأن الاتصالات المصريه مع زعماء العالم لاتتوقف وآخرها ،تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي، الذي حرص على تبادل الرؤى مع الرئيس بشأن تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة ، وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا من "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة المفوضية الأوروبية للتباحث حول الخروج من سبل تعزيز التعاون للخروج من الازمه .

وطالب عبد العزيز المجتمع الدولي بتحمل المسئولية السياسية والأخلاقية و التحرك الجاد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعى ، مع ضرورة العمل الجماعي على التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولًا إلى حل الدولتين .