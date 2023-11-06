زد يكشف كواليس اتفاقه السابق مع فتوح

كشف نادي زد عبر رئيسه التنفيذي سيف زاهر، موقفه من الدخول في مفاوضات جادة الفترة المقبلة لضم أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك ، بعد قرار إدارة الأبيض بعرضه للبيع بعد هزيمة الفريق أمام زد بثنائية لهدف خلال لقاء الجمعة الماضي بالدوري.





وأكد زاهر خلال تصريحات إعلامية الساعات الأخيرة ، على أن زد دخل في مفاوضات خلال وقت سابق مع الزمالك لضم اللاعب بختام الموسم الجاري ، لكن مجلس الزمالك الجديد بقيادة حسين لبيب رفض فكرة الاستغناء عنه وتم الاتفاق على خروجنا من سباق التعاقد مع اللاعب .

وأضاف ، نحترم هذا الأمر حتى الآن ، ونرفض التعاقد مع اللاعب أو وصف نادي زد بـ"كوبري" ، من أجل إنضمام اللاعب إلى نادٍ آخر.

كان نادي الزمالك قد أعلن خلال وقت سابق حزمة قرارات تأديبية وفنية كالتالي:

اعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لاي سبب، وفي ضوء ماثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول ان اللاعبين

أحمد فتوح

محمد صبحي

مصطفى الزناري

قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة

قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا

عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي و مصطفى الزناري للبيع

توجيه الشكر إلى اوسوريو و مساعده وكابتن مدحت عبد الهادي

تعيين كابتن معتمد جمال مدرب عام

وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز