تكريم دولي لمصر بختام الدورة التدريبية الاقليمية لإعداد كبير مدربي أم الألعاب السعودية

كرم الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الأولمبياد الخاص المصري متمثلا في كبيري المدربين محمد أحمد محمود محمد سنبل ، وأحمد محمود حسن مصطفى اللذان شاركا في الدورة التدريبية المتقدمة لكبيري مدربي العاب القوى والتي أقامتها الرئاسة الاقليمية بالتعاون مع الأولمبياد الخاص السعودي بمدينة القصيم السعودية والتي شهدت مشاركة 14 دولة عربية إضافة ايران.

وأكد الدكتور عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الاقليمية بأن الدورة حققت الهدف المطلوب من اقامتها ، والتي جاءت وفق توصيات المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي بضرورة إعادة عقد الدورات التدريبية المتقدمة لكبيري المدربين في مختلف رياضات الأولمبياد الخاص والبالغ عددها 26 رياضة أولمبية ، عقب عودة أنشطة الأولمبياد الخاص، بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وتابع بأن الوقت قد حان لإعادة أنشطة الأولمبياد الخاص سواء الالعاب والمسابقات والتي بدأت بالألعاب العالمية الصيفية التي أقيمت بألمانيا برلين 2025، وان الرئيس الإقليمي طلب بضرورة وضع خطة تدريبية متكاملة واقامة مجموعة من الدورات لكبيري مدربين ليكونوا نواة لإعداد مدربين جدد في برامجهم ، وإن البدء بألعاب القوى نظرا لأنها تعد اكثر الرياضات انتشارا في الاولمبياد الخاص.

وكانت الدورة قد اقيمت ولمدة أربعة ايام شارك فيها 14 دولة عربية إضافة الى إيران والدول العربية هي مصر ولبنان ، الامارات ، سوريا ، الكويت، المغرب ، موريتانيا، عمان ، الجزائر ، ليبيا ، العراق ،البحرين ، تونس بالإضافة الى السعودية الدولة المنظمة.

وقد شارك في الدورة من مصر كلا من محمد أحمد محمود محمد سنبل ، وأحمد محمود حسن مصطفى، ومن سوريا أحلام عبد الرحمن الحمصي ، ومن لبنان ريم فخري ، ومن الامارات عبد الحكيم حريش ومن المغرب ملاك البردع ، ومن الكويت ، سلمى سليمان صالح العبيد ، ومن موريتانيا شيخنا نافع وسيد أحمد يوسف ، ومن عمان منصور بن محمد بن خلفان بنري، من الجزائر علي مصفى ، ومن ليبيا أبو بكر سالم محمد الصويعي، ومن العراق عصام كاظم حسون آل جوير ، ومن البحرين أحمد حسين محمد مكي، ومن تونس بلال بن عثمان العايدي ، ووسام بن مولدي بن البحري. ويمثل ايران محمد مهدي شريعت زاده.

وشهدت الدورة مجموعة محاضرات ألقاها د. هشام سيد أحمد عبد الفتاح استاذ العاب القوى بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان والمعار لجامعة ام القرى ، وشملت المحاضرات عن نظريات التدريب ، والعاب القوي في الأولمبياد الخاص ، العدو والتتابع ومقدمة عن البيوميكانيكا، ثم محاضرة عن أساسيات الوثب، و محاضرتين عن نظريات التدريب ، ثم محاضرة عن المسافات والمشي، ومحاضرة عن الوثب العالي – الوثب الطويل