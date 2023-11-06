وصول 300 سيارة بوزن 600 طن عبر موانى البحر الاحمر



اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الاثنين أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 536 شاحنةبضائع و 360 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع عامة ومتنوعةو 293 شاحنة بضائع و 350 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع عامة ومتنوعةو 243 شاحنةبضائع و 10 سيارات

حيث يستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية و شهد الميناء بالامس مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 2350 طن بضائع عامة ومتنوعةو 250 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهى آيلة و اور وكوين نفرتيتي. و يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة LILY OF SEA وعلي متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 945 راكبا بموانيها .



وفي اطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الاقتصاد الوطني وحرص الحكومة المصرية على دعم الصادرات المصرية وتعليمات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 490 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي وحققت الصادرات تداول 335 الف طن بنسبة زيادة 117% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 155 الف طن .

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 315 الف طن بضائع بكمية صادر 188 الف بنسبة زيادة 22% عن الواردات التي سجلت 127 الف طن، كما شهد ميناء نويبع تداول 67 الف٤ بكمية صادر49 الف بنسبة زيادة 172% عن الواردات التي سجلت 18 الف طن ، بينما شهد ميناء السويس تداول 32 الف طن بضائع بكمية صادر 22 الف بنسبة زيادة 120% عن الواردات التي سجلت 10 آلاف طن ، فيما تم تصدير 76 الف طن فوسفات من ميناء ابوالغصون والحمراوين .

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة والعمل على زيادة معدلات التداول وتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وضرورة توفير معدات حديثة لعمليات الشحن والتفريغ وعمالة مدربة لتقليل الزمن المستغرق فى ذلك للوصول لمعدلات التداول العالمية لإنهاء اجراءات الشاحنات .