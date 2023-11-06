الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقط عليه آلة.. وفاة عامل داخل ورشة في أبو النمرس

جثة
جثة

لقي عامل مصرعه داخل ورشة إثر سقوط جسم صلب عليه بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وفاة أحد الأشخاص داخل ورشة بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عامل داخل الورشة بالقيام بمحاولة إنزال إحدي المعدات الثقيلة لصيانتها سقطت عليه مما تسبب في مصرعه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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