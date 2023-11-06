الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تبدأ من 5 جنيهات.. أسعار المكرونة بعد مبادرة تخفيض الأسعار

سلع
سلع

أطلقت الحكومة المصرية مبادرة تخفيض الأسعار بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، حيث تشمل المبادرة العديد من السلع الغذائية، من بينها المكرونة.

 

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أسعار السلع الأساسية اليوم السبت في الأسواق المصرية.. والسكر بـ 27 جنيهًا

أسعار المكرونة

وقد تم تخفيض أسعار المكرونة بنسبة تتراوح بين 15 و 25%، وذلك في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وفيما يلي قائمة بأسعار المكرونة بعد التخفيض:

-مكرونة 400 جرام: 8 جنيهات بدلاً من 10.5 جنيه

-مكرونة 1 كيلو: 20 جنيه بدلاً من 23.5 جنيه

-مكرونة 400 جرام: 6.7 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه

-مكرونة 1 كيلو: 16.27 جنيه بدلاً من 22 جنيهاً

-مكرونة 1 كيلو: 17.5 جنيه بدلاً من 20 جنيه

-مكرونة 350 جرام: 5 جنيه بدلاً من 7.5 جنيه

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محافظ الغربية يتابع تخفيض أسعار السلع الأساسية فى 12 مركز ومدينة

أهداف المباردة

تهدف هذه المبادرة إلى خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية، وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين.

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