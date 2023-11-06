تبدأ من 5 جنيهات.. أسعار المكرونة بعد مبادرة تخفيض الأسعار

أطلقت الحكومة المصرية مبادرة تخفيض الأسعار بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، حيث تشمل المبادرة العديد من السلع الغذائية، من بينها المكرونة.

أسعار المكرونة

وقد تم تخفيض أسعار المكرونة بنسبة تتراوح بين 15 و 25%، وذلك في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وفيما يلي قائمة بأسعار المكرونة بعد التخفيض:

-مكرونة 400 جرام: 8 جنيهات بدلاً من 10.5 جنيه

-مكرونة 1 كيلو: 20 جنيه بدلاً من 23.5 جنيه

-مكرونة 400 جرام: 6.7 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه

-مكرونة 1 كيلو: 16.27 جنيه بدلاً من 22 جنيهاً

-مكرونة 1 كيلو: 17.5 جنيه بدلاً من 20 جنيه

-مكرونة 350 جرام: 5 جنيه بدلاً من 7.5 جنيه

أهداف المباردة

تهدف هذه المبادرة إلى خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية، وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين.