غدًا .. الليلة الختامية لمولد الإمام الحسين

يتوافد محبو الإمام الحسين من جميع أنحاء مصر إلى مسجده في القاهرة القديمة، احتفالا بمولده الشريف، وبدأت الاحتفالات يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى غدًا الثلاثاء ، الموافق 7 نوفمبر 2023.

أمسيات دينية وثقافية

وتنظم وزارة الأوقاف أمسيات دينية وثقافية في المسجد، بمشاركة كبار علماء الأزهر الشريف، كما تبدأ الطرق الصوفية احتفالاتها بمحيط المسجد.

ويحتفل المصريون بمولد الإمام الحسين مرتين خلال السنة، الأولى في شهر شعبان بمناسبة مولده الشريف، والثانية في الأسبوع الأخير من شهر ربيع الآخر بمناسبة وصول رأسه الشريف إلى مصر.

ويحتفل المصريون بمولد الإمام الحسين مرتين خلال السنة، الأولى في شهر شعبان وذلك بمناسبة مولده الشريف الذي وقع في اليوم الثالث من هذا الشهر عام 4 للهجرة في المدينة المنورة، وكذلك يحتفلون في الأسبوع الأخير من شهر ربيع الآخر بـ«المولد الثاني» وهى ذكرى وصول الرأس الشريف لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدينة عسقلان في فلسطين لتستقر في مصر.

الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب

هو سبط النبي محمد، وخامس أصحاب الكساء، وأحد الأئمة عند الشيعة. ولد في المدينة المنورة في الثالث من شعبان سنة أربع من الهجرة، وعاش مع جده النبي محمد نيفًا وست سنوات.