د. أسماء عبد الرحمن تفوز بالمركز الأول في مسابقة البحث الأكاديمي العربية

استطاعت الدكتورة أسماء عبدالرحمن استاذ الادب المساعد بجامعة أسيوط، بعد منافسة قوية ومشاركة واسعة من الباحثين في مختلف أنحاء الوطن العربي، أن تحقق فوزًا مذهلاً في مسابقة البحوث الأكاديمية التي نظمتها مؤسسة الشيخ أبي اليقظان الثقافية الدولية. حصدت الدكتورة أسماء عبد الرحمن المركز الأول على مستوى الوطن العربي ببحثها المتميز بعنوان "البنية السردية للقصيدة الفلسطينية".

نتائج مسابقة البحوث الأكاديمية

تعد هذه الجائزة اعترافا كبيرا بالمساهمة الفريدة والقيمة التي قدمتها الدكتورة أسماء عبد الرحمن في مجال دراسة الأدب الفلسطيني. يتناول بحثها بصورة ممتازة وشاملة البنية السردية للقصائد الفلسطينية، كما يسلط الضوء على أهمية الحكاية والأحداث المتتابعة في تكوين القصيدة وتأثيرها على المتلقي.

من خلال تحليل شامل لعدد من القصائد الفلسطينية المعاصرة، استطاعت الدكتورة أسماء عبدالرحمن أن تسلط الضوء على الأساليب السردية المختلفة التي يستخدمها الشعراء الفلسطينيون في تحقيق تأثير قصائدهم على الجمهور. وقد تميزت الدراسة بأسلوبها الواضح والمنطقي، وتم توضيحه كافة التفاصيل المهمة للقراء لتتمكن من الوقوف على الجوانب الرئيسية للبحث.

لا يمكن الإشارة فحسب إلى الاجتهاد الكبير الذي بذلته الدكتورة أسماء عبدالرحمن في إعداد هذا البحث، بل يجب أيضًا الإشادة بالإسهام العلمي الذي سيقدمه هذا البحث لمجال دراسة الأدب الفلسطيني، حيث سيمثل مرجعًا هاما للباحثين والمهتمين بهذا الموضوع.