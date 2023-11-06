شبهات بمشاركة أجانب في عملية طوفان الأقصى

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن أجهزة الأمن تحقق في شبهات حول مشاركة أجانب من خارج قطاع غزة في هجوم "كتائب القسام" يوم 7 أكتوبر الماضي، وفق روسيا اليوم.

ونقلت القناة العبرية عن مصدر وصفته بالمطلع، أنه خلال التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن الإسرائيلية مع معتقلين شاركوا في الهجوم كان هناك أشخاص لا يتحدثون العربية بلهجة غزة، بل بلهجات دول شمال إفريقيا.

وذكر التقرير أنه "خلافا للشائعات التي انتشرت في الأيام الأولى من الحرب، لم يكن هناك أي دليل على وجود أي مخربين يتحدثون اللغة الفارسية أو تورط إيراني مباشر" في هجوم "طوفان الأقصى".

وأشارت القناة إلى أن "هذه المسألة لا تزال قيد التحقيق إذ لم يتم استبعاد هذه الفرضية نهائيا".

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، لافتا إلى أن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال، فيما صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ 37 ألفا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.