وكيل صحة الفيوم يتفقد سير العمل بمستشفى اطسا المركزي

تفقد الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، يرافقه الدكتور أحمد سعد مدير عام فرع التأمين الصحي بالمحافظة سير العمل بمستشفى اطسا المركزي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام خليل مدير المستشفى والدكتور محمد جمال المدير المسائي والمحاسب خالد شعبان المدير المالي والإداري للمستشفي، وعدد من الأطقم الطبية والتمريض.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة الميدانية لكافة المستشفيات والوحدات الصحية، وضرورة تضافر الجهود وتكثيف التوعية لتحقيق مستهدفات الخدمة الطبية المجانية بالمستشفيات وكذلك بالقوافل الطبية المجانية التي يتم تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للوصول لمجتمع خالي من الأمراض، وتحقيق الأهداف المرجوة للمبادرات الرئاسية "100مليون صحة"، بتكثيف القوافل الطبية المجانية من خلال العيادات الثابتة والمتحركة.

خلال الزيارة تفقد وكيل الوزارة سير وانضباط العمل بأقسام الإستقبال والطوارئ وعناية الأطفال المركزة والحضانات وقسم الأطفال وقسم النساء والتوليد وبنك الدم، وذلك للوقوف على حالة المستشفى ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخصوصا بالأقسام التي تستقبل مرضى التأمين الصحي مثل الحضانات وقسم الأطفال وعناية الأطفال.

وكيل صحة الفيوم يبحث تعظيم التعاون بين مستشفى اطسا والتأمين الصحي

وفي ختام الزيارة عقد وكيل صحة الفيوم اجتماعا مع مدير المستشفى والكوادر الطبية، لتفعيل سبل التعاون وتعظيم الخدمات المقدمة بين مستشفى اطسا المركزي والهيئة العامة للتأمين الصحي بالفيوم.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الزيارة تأتي لمتابعة سير العمل بالمستشفى، والتأكد من تقديم الخدمات الصحية المجانية للمترددين على مستشفى اطسا المركزي، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم المنظومة الصحية، جنبا إلى جنب مع القوافل الطبية المجانية التي تجوب قرى مركز اطسا لتقديم الخدمات الطبية للأهالي في تلك القرى، ورفع الوعى والتثقيف الصحى، حفاظاً علي صحة المواطنين، مثمناً دور وزارة الصحة في تنفيذ تلك القوافل ودعم أي قافلة طبية، لمساعدة وتنمية القرى الأكثر احتياجاً والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن المحرومة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المرضى مع مراعاة السلامة والصحة المهنية وتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى، مشددا على ضرورة عدم شراء المواطنين أي مستلزمات طبية من خارج المستشفى وضرورة توفير جميع نواقص الأدوية أولا بأول وأن يتم تقديم جميع الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان.