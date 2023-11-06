الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رفيق كابو: سعيد بالتدريب تحت قيادة تامر مصطفى

رفيق كابو لاعب انبي
رفيق كابو لاعب انبي

أعرب التونسي رفيق كابو لاعب نادي إنبـي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حقه الفريق على مضيفه مودرن فيوتشر بهدف ، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز 2023 – 2024 "دوري نايل" .

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تامر مصطفى: طموحى عودة إنبى للمشاركة فى أفريقيا

وقال كابو في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN" :

" حققنا فوزاً هاماً على مودرن فيوتشر الذي يسير بشكل جيد ويحتل وصافة الدوري، لكن الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى درس المنافس جيداً وحققنا فوزاً مستحقاً ونجحنا في القفز للمركز الخامس، كما أن الانتصار الثاني على التوالي سيعطي دفعة قوية لاعبي إنبـي"

وأضاف: " تامر مصطفى مدرب مميز، وسعيد بالتدريب تحت قيادته، وأتوقع تحسن نتائج إنبي في الفترة القادمة، وسنسعى لتحقيق أفضل مركز ممكن هذا الموسم".

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