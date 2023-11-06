الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام رايو فايكانو

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه رايو فايكانو في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

سيطر ريال مدريد على أحداث شوط المباراة الأول وفرض ضغاً هجومياً منذ الدقيقة الأولى على رايو فايكانو بحثاً عن تسجيل هدف مبكر.

في المقابل نجح رايو فايكانو المتكتل دفاعياً في الحفاظ على نظافة شباكه والوقوف أمام طوفان هجمات الميرينجي.

وفشل ريال مدريد رغم المحاولات المتكررة من الأطراف في تهديد مرمى الضيوف بخطورة حقيقية.

وفي الشوط الثاني لم تختلف الأمور إلى حد كبير حيث واصل ريال مدريد محاولاته من اجل حسم نقاط المباراة الثلاث.

توالت محاولات الفريق الملكي قبل أن يسجل فينسيوس جونيور هدفاً في الدقيقة 66 تم الغاءه بداعي التسلل على زميله خوسيلو، ثم تصدى حارس فايكانو لفرصة هي الأخطر بعد تسديدة قوية من رودريجو ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بنتيجة 0-0.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني بينما يحتل رايو فايكانو المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

تشكيل ريال مدريد في مباراة رايو فايكانو

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

في خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، روديجر، فيران جارسيا.

في خط الوسط: كامافينجا، مودريتش، فالفيردي، بيلينجهام.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، خوسيلو.

البدلاء: لونين، دييجو بينيرو، توني كروس، ناتشو، رودريجو، لوكاس فاسكيز، إبراهيم دياز، أردا جولر، نيكو باز.