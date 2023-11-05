آبل أخيرًا تقتل MacBook Pro المحرج

قدم حدث Apple "Scary Fast" للمجتمع تحديثًا مفاجئًا لمجموعة أجهزة MacBook Pro بأكملها مع الاهتمام بمشكلة طال أمدها. لقد أوقفت شركة Apple أخيرًا جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة.

MacBook Pro مقاس 14 بوصة، أواخر عام 2023غرفة أخبار أبل

بدأت Apple الانتقال إلى مجموعة شرائح Apple Silicon المستندة إلى ARM في عام 2020 مع إطلاق M1 MacBook Air وM1 Mac Mini وM1 MacBook Pro. إحدى الرسائل الرئيسية التي كان تيم كوك وفريقه يتطلعون إلى تقديمها عند الإطلاق هي "لن يتغير شيء". في حين أن مجموعة الشرائح الجديدة توفر سرعة أكبر وأداء أفضل وجهاز كمبيوتر محمول أكثر برودة، فإن جميع تطبيقاتك ستظل قيد التشغيل، وسيظل كل شيء مألوفًا، وسيكون مزيجًا سلسًا بين القديم والجديد.



وكان جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة جزءًا أساسيًا من ذلك. كانت شركة Apple تقدم جهاز Apple Silicon الأسرع مع جهاز كمبيوتر مرن متصل بالمكتب، وجهاز كمبيوتر محمول استهلاكي محمول للغاية وجهاز كمبيوتر محمول يركز بشكل احترافي. كان هذا شيئًا مريحًا وغير مهدد. خلال الأشهر القليلة الأولى لشركة Apple Silicon، كانت هذه هي الاستراتيجية التسويقية الصحيحة.

وبعد ذلك وصلت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الأصلية ذات التركيز الاحترافي. تتميز أجهزة الكمبيوتر المحمولة MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة بتصميم جديد وأجهزة مُحسّنة ورقائق M1 Pro وM1 Max الأكثر قوة. بجانب هذه الأجهزة العملاقة، لم يكن جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة مجرد جهاز عادي، بل كان قريبًا جدًا من حيث الأداء والمظهر والسعر من جهاز MacBook Air مقاس 13 بوصة لدرجة أنه تحول من "هذا ما يمكن أن يكون عليه جهاز MacBook Pro" إلى "أنت". لقد قام MacGyver بتركيب مروحة على جهاز MacBook Air وقام بتغيير الملصق.



وواصلت شركة Apple بيع جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة.

مع إطلاق M2، أتيحت لشركة Apple الفرصة لتعديل محفظتها. يغطي جهاز M2 MacBook Air قاعدة المستهلكين، مما يوفر طاقة زائدة لمعظم المستخدمين؛ توفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة المزيد من القوة لبيئة احترافية مع M2 Pro وM2 Max (والأجهزة التي تحتاج إلى المزيد، كان M2 Ultra متوفرًا في Mac Studio). يبرز مثل الإبهام المؤلم، جهاز MacBook Air المزود بمروحة، وجهاز Air ذو حافة صغيرة جدًا في الأداء غير الضروري مقابل علاوة كبيرة.

وواصلت شركة Apple بيع جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة.

مع إطلاق عائلة M3، اغتنمت شركة Apple الفرصة لتحديث محفظتها باستخدام M3 وM3 Pro وM3 Max. ليس بأي درجة كبيرة - هذه هي Apple، على كل حال، وهناك الكثير من الجمود - ولكن الإطلاق المتزامن لـ Apple Silicon الفانيليا مع إصدارات Pro وMax سمح بمسح نظيف لمحفظة MacBook Pro. وشهدت أجهزة الكمبيوتر المحمولة مقاس 14 بوصة و16 بوصة حاليًا ترقيات لشرائح M3 Pro وM3 Max، مما يفي بوعد حدث "Scary Fast".

وقتلت شركة Apple جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة. لقد غادر الكمبيوتر المحمول الذي كان محرجًا دائمًا المحفظة أخيرًا ... ليحل محله جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت فقط ومجموعة شرائح Vanilla M3.