أشهر أعراض مرض القرنية المخروطية.. الرؤية المشوهة أبرزها

القرنية المخروطية هي حالة عينية تصبح فيها القرنية - الجزء الأمامي الواضح على شكل قبة من عينك - أرق وتنتتفخ تدريجيا إلى الخارج إلى شكل مخروطي.

تسبب القرنية المخروطية الشكل عدم وضوح الرؤية وقد تسبب حساسية للضوء والوهج وعادة ما يؤثر القرنية المخروطية على كلتا العينين ومع ذلك، يمكن أن يؤثر على عين واحدة أكثر من الأخرى.

ويبدأ بشكل عام في التأثير على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين أواخر سن المراهقة و30 عاما، قد تتطور الحالة ببطء لمدة 10 سنوات أو أكثر.

في المراحل المبكرة من القرنية المخروطية، قد تتمكن من تصحيح مشاكل الرؤية باستخدام النظارات أو العدسات اللاصقة اللينة وفي وقت لاحق، قد تضطر إلى تزويدك بعدسات لاصقة صلبة قابلة للنفاذ للغاز أو أنواع أخرى من العدسات، مثل العدسات الصلبة وإذا ساءت حالتك، فقد تحتاج إلى زراعة القرنية.

أعراض مرض القرنية المخروطية

قد تتغير أعراض القرنية المخروطية مع تقدم المرض وهي تشمل:

رؤية غير واضحة أو مشوهة.

زيادة الحساسية للضوء الساطع والوهج، مما قد يسبب مشاكل في القيادة الليلية.

الحاجة إلى تغييرات متكررة في وصفات النظارات.

التدهور المفاجئ أو تغيم الرؤية.