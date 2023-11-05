تخفيضات هائلة في أسعار Starlink في جنوب أفريقيا

قام اثنان من مزودي خدمة الإنترنت (ISP) الذين يستوردون ويديرون خدمة Starlink لعملاء جنوب إفريقيا بتخفيض أسعار اشتراكاتهم الشهرية بشكل كبير.

اعتبارًا من 1 ديسمبر 2023، ستتقاضى شركة StarSat Africa ومقرها موزمبيق 1,299 راند بدلاً من 1,799 راند شهريًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 28٪ تقريبًا.

يظل سعر مجموعة Starlink الخاصة بها هو 14999 راندًا، مع إيداع 1999 راندًا مطلوبًا لتأمين الطلب.

يقوم أحد المشاركين الأحدث في هذا المجال - IcasaSePush - بتخفيض رسومه الشهرية للعملاء الجدد والحاليين من R1,499 إلى ما بين R880 وR1,000.



وهذا يؤدي إلى خفض الأسعار بين 33% و41%. سوف تؤثر أسعار صرف العملات على السعر الشهري.

أطلقت IcasaSePush أيضًا خيارًا جديدًا مُدارًا ذاتيًا مصممًا لمساعدة أولئك الذين قاموا بالفعل باستيراد مجموعة أدوات للتسجيل في الخدمة.

بمجرد تسليم الطلب وتفعيل مجموعة Starlink بواسطة IcasaSePush، سيتم نقل حساب العميل إلى اسمه.

وسيقومون بعد ذلك بدفع رسوم الاشتراك المباشر في Starlink لبلد التسجيل خارج جنوب إفريقيا.

سيتعين على أولئك الذين يحضرون أدواتهم الخاصة دفع رسوم إعداد R3,999 لهذه الخدمة، في حين أن أولئك الذين يستخدمون أيضًا خدمة استيراد IcasaSePush سيدفعون R2,999.

تضاف هذه التكاليف إلى رسوم معدات Starlink البالغة 14,999 راند.

يوضح الجدول أدناه الأسعار الجديدة لباقات تجوال Starlink الخاصة بـ IcasaSePush وStarsat Africa في جنوب أفريقيا.

وقال مصدر مطلع على الأمر لـ MyBroadband إن تخفيضات الأسعار كانت بسبب إعادة هيكلة Starlink لعروضها للعملاء الذين طلبوا بكميات كبيرة - مثل IcasaSePush وStarsat Africa.

على الرغم من أن Starlink غير متاح رسميًا في جنوب إفريقيا حتى الآن، إلا أن خدمة التجوال الخاصة به تعمل محليًا ويمكنها تحقيق سرعات تنزيل تصل إلى 200 ميجابت في الثانية تقريبًا، حسبما أظهرت الاختبارات التي أجرتها MyBroadband.

التحذير الوحيد هو أنه لا توجد محطات أرضية لـ Starlink في جنوب إفريقيا لتوفير اتصال خلفي بالإنترنت.

وبدلاً من ذلك، تستخدم الخدمة روابط بين الأقمار الصناعية فوق جنوب إفريقيا والعديد من الدول الإفريقية الأخرى حيث تم إطلاقها ولكن ليس لديها بوابات أرضية بعد.

وهذا يعني أن زمن الوصول أعلى مما هو عليه في دول مثل الولايات المتحدة وكندا وأجزاء من أوروبا، حيث تعمل المحطات الأرضية بالفعل.

الاستيراد الذاتي هو أيضا خيار

على الرغم من أنه يجعل العملية أكثر بساطة بالنسبة للمستخدم النهائي، فإن استخدام مزود خدمة الإنترنت مثل IcasaSePush أو StarSat Africa لاستيراد المجموعة وإدارة الخدمة ليس الطريقة الوحيدة للحصول على Starlink في جنوب إفريقيا.

إذا كان لديك عنوان في إحدى البلدان المدعومة رسميًا، فيمكنك تقديم طلب مباشرةً مع Starlink على موقعها الإلكتروني لتوصيله هناك.

وتجدر الإشارة إلى أن رسوم المجموعة والخدمة الشهرية في البلدان الأفريقية السبعة التي تم نشر الخدمة فيها أرخص بكثير من البلدان المتقدمة.

ولذلك، فإن استخدام أحد هذه البلدان سيكون الخيار الأفضل إذا كانت القدرة على تحمل التكاليف هي الأولوية.

ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن الأسعار المعروضة على موقع Starlink الإلكتروني لن تشمل الشحن إلى جنوب إفريقيا وضرائب الاستيراد وضريبة القيمة المضافة.