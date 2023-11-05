للوقاية من سرطان القولون.. أطعمة تحميك من الخطر

سرطان القولون هو نوع من سرطان القولون والمستقيم الذي يؤثر على القولون، والمعروف أيضا باسم الأمعاء الغليظة، والقولون هو جزء من الجهاز الهضمي، وهو نظام من الأعضاء التي تعالج الأطعمة للحصول على الطاقة.

يبدأ سرطان القولون عندما تبدأ الخلايا الطبيعية التي تبطن القولون في النمو والتغيير بشكل لا يمكن السيطرة عليه. تشكل هذه الخلايا في النهاية ورما (يمكن أن يكون حميدا أو خبيثا) في عملية تستغرق سنوات. يعزى سرطان القولون إلى كل من العوامل الوراثية والبيئية. على الرغم من أنه لا يزال سببا رئيسيا للوفاة لجميع الجنسين، إلا أن التطورات الأخيرة في الفحص والعلاجات قد حسنت القدرة على البقاء على قيد الحياة.

أطعمة تقى الإصابة بسرطان القولون أبرزها:

الأسماك الطازجة التي تحتوى على الأوميجا 3 خاصة السلمون والتونة

الاهتمام بتناول الفاكهة بأنواعها المختلفة الغنية بمضادات الأكسدة الصحية، مثل التفاح والتوت والبرتقال

الخضراوات التي تحتوى على الألياف مالفيتامينات والمعادن

اللحوم البيضاء دون إسراف لأن البروتين مهم جدًا للوقاية من السرطانات المختلفة

المكسرات الغنية بالأوميجا والدهون الصحية

الفول والبقوليات كالعدس والبازلاء والفاصوليا