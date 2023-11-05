7 مراحل يمر بها الإنسان بعد الانفصال العاطفي أو الفقد

كشفت طبيبة نفسية من المملكة المتحدة أن الإنسان الذي يمر بحالة انفصال عاطفي أو فقدان شخص عزيز عليه يجتاز 7 مراحل عاطفية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، لجأت عالمة النفس الإكلينيكي الدكتورة لاليتا سوغلاني، المقيمة في برمنجهام، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح هذه المراحل وما تنطوي عليه جميعها.

وقالت الدكتورة سوجلاني، التي تملك أكثر من 135 ألف متابع، في منشورها، إن الجميع يمر بالمراحل السبع المختلفة التي حددتها في أوقات مختلفة من الانفصال.

وفي حديثها على نطاق أوسع عن الخسارة والانفصال، أشارت إلى أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالضبط بالمدة التي سيستغرقها كل شخص لاجتياز المراحل السبعة وتخطي حزنه لمواصلة حياته.

وكتبت عالمة النفس في تعليق مصاحب لمنشورها: " لا تقارن نفسك برحلة شخص آخر، يمكن أن يكون الانفصال أمرًا صعبًا ومرهقًا للغاية، وليس هناك طريقة بعينها لاجتياز الألم".

وأضافت الطبيبة "في كثير من الأحيان، تكون مفعما بالعديد من المشاعر المربكة في وقت واحد، وقد تتساءل عما إذا كان ما تشعر به طبيعيًا، وهذا طبيعي تماما وهي عملية يطلق عليها "التخلي" عن الشخص الذي أحببته.

وتتضمن المراحل السبع التي نمر بها بعد أي خسارة أو انفصال

1. الصدمة والإنكار

2. الحاجة الماسة للحصول على إجابات

3. الخوف والوحدة والحزن

4. المساومة

5. الغضب

6. السلام والقبول

7. المغفرة